Куда пойти в Краснодаре: афиша на 21-25 февраля

Фото: to-premiera.com

«Дон Кихот» в движении

Так долго были закрыты театры и музыкальные залы, что пора восполнить пробел и насладиться постановками, которые подготовили артисты Музыкального театра. Зрителям предлагают несколько спектаклей. Можно купить билеты на «Дон Кихота». Это балет о том, как рыцарь печального образа и его верный оруженосец помогли воссоединиться двум любящим сердцам. Либретто Петипа в редакции Григоровича.

- Этот балет, впервые поставленный балетмейстером М. Петипа на музыку композитора Л. Минкуса, насыщен огромным количеством жизнерадостных и разнообразных танцев и, наделенный яркими сценическими образами, обрел долгую сценическую жизнь на балетной сцене, - говорят в ТО «Премьера».

Даже если вы наизусть знаете трагическую историю о влюбленной парочке и ее враждующих семействах приходите насладиться танцами, декорациями и потрясающими костюмами на «Ромео и Джульетта».

Или же выбирайте балет, который рассказывает о восстании гладиаторов и рабов под предводительством фракийца Спартака и разгроме его войсками римского полководца Красса.

КОНКРЕТНО

23 февраля 12:00 и 17:00 СПАРТАК 12+

27 февраля 17:00 РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 12+

28 февраля 12:00 и 17:00 РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 12+

Адрес: ул. Красная, 44

Тел.: 8 (861) 262-49-57

Цена билетов: 400-1200 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

23 февраля в Краснодаре пройдут экскурсии, посвященные войне

Пешеходная часть экскурсии "Краснодар в годы Великой Отечественной войны" позволит ее участникам узнать о разрушенных в то время памятниках истории и архитектуры города, о тяжелых месяцах оккупации Краснодара, о героях, прославивших нашу землю и их подвигах.

Начало экскурсии в 11:00. А в 14:00 стартует другая двухчасовая пешеходная прогулка "Город, вернувшийся с войны".

- Предлагаемый экскурсионный маршрут познакомит с историко-архитектурными памятниками Краснодара, пострадавшими во время оккупации и восстановленными после войны, - говорят в музее.

Стоимость экскурсии - 250 рублей с человека. Необходимо заранее записаться по телефону: 8 (861) 268-09-00.

КСТАТИ

В Краснодаре заработал музей ретроавтомобилей

В кубанской столице появилось уникальное место, напоминающее декорации к старым черно-белым фильмам. Мы про музей ретроавто, бывали там? «Волга», «Запорожец», легендарный «Москвич» и другие раритеты советского автопрома 40-90-х, а еще коллекция самых разных вещичек из СССР ждут, чтобы вы на них посмотрели, сделали снимки на память и отлично провели время. Хотите отправиться в советское прошлое? Тогда берите всю семью и погружайтесь в историю ретроавтомобилей.

Адрес: ул. Воронежская, 124

Телефон: 8 (988) 477-77-17

Вход свободный.