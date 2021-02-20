Куда пойти в Краснодаре: афиша на 21-25 февраля

Фото: to-premiera.com
«Дон Кихот» в движении
Так долго были закрыты театры и музыкальные залы, что пора восполнить пробел и насладиться постановками, которые подготовили артисты Музыкального театра. Зрителям предлагают несколько спектаклей. Можно купить билеты на «Дон Кихота». Это балет о том, как рыцарь печального образа и его верный оруженосец помогли воссоединиться двум любящим сердцам. Либретто Петипа в редакции Григоровича.
- Этот балет, впервые поставленный балетмейстером М. Петипа на музыку композитора Л. Минкуса, насыщен огромным количеством жизнерадостных и разнообразных танцев и, наделенный яркими сценическими образами, обрел долгую сценическую жизнь на балетной сцене, - говорят в ТО «Премьера».
Даже если вы наизусть знаете трагическую историю о влюбленной парочке и ее враждующих семействах приходите насладиться танцами, декорациями и потрясающими костюмами на «Ромео и Джульетта».
Или же выбирайте балет, который рассказывает о восстании гладиаторов и рабов под предводительством фракийца Спартака и разгроме его войсками римского полководца Красса.
КОНКРЕТНО
23 февраля 12:00 и 17:00 СПАРТАК 12+
27 февраля 17:00 РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 12+
28 февраля 12:00 и 17:00 РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 12+
Адрес: ул. Красная, 44
Тел.: 8 (861) 262-49-57
Цена билетов: 400-1200 рублей.
А В ЭТО ВРЕМЯ
23 февраля в Краснодаре пройдут экскурсии, посвященные войне
Пешеходная часть экскурсии "Краснодар в годы Великой Отечественной войны" позволит ее участникам узнать о разрушенных в то время памятниках истории и архитектуры города, о тяжелых месяцах оккупации Краснодара, о героях, прославивших нашу землю и их подвигах.
Начало экскурсии в 11:00. А в 14:00 стартует другая двухчасовая пешеходная прогулка "Город, вернувшийся с войны".
- Предлагаемый экскурсионный маршрут познакомит с историко-архитектурными памятниками Краснодара, пострадавшими во время оккупации и восстановленными после войны, - говорят в музее.
Стоимость экскурсии - 250 рублей с человека. Необходимо заранее записаться по телефону: 8 (861) 268-09-00.
КСТАТИ
В Краснодаре заработал музей ретроавтомобилей
В кубанской столице появилось уникальное место, напоминающее декорации к старым черно-белым фильмам. Мы про музей ретроавто, бывали там? «Волга», «Запорожец», легендарный «Москвич» и другие раритеты советского автопрома 40-90-х, а еще коллекция самых разных вещичек из СССР ждут, чтобы вы на них посмотрели, сделали снимки на память и отлично провели время. Хотите отправиться в советское прошлое? Тогда берите всю семью и погружайтесь в историю ретроавтомобилей.
Адрес: ул. Воронежская, 124
Телефон: 8 (988) 477-77-17
Вход свободный.