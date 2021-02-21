Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 февраля 2021: Минздрав объяснил очереди у мобильных пунктов вакцинации

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская Правда» – Кубань» следит за уровнем заболеваемости коронавирусом в Краснодарском крае. За последние сутки положительный тест на COVID-19 получили 162 человека. Уже больше недели на Кубань фиксируется менее 170 новых случаев заболевания инфекцией.

Самыми зараженными районами Кубани стали Краснодар, Сочи и Усть-Лабинский район. Здесь выявили 55, 10 и 8 новых случаев заражения инфекцией соответственно.

В субботу, 20 февраля, в социальных сетях появилась информация о стихийных очередях около мобильного пункта вакцинации в Краснодаре. Люди переживали, что прививок не хватает всем желающим.

В краевом Минздраве успокоили граждан. Оказалось, что очередь образовалась из людей, которые пришли за второй партией прививок не в назначенный день, а тогда, когда им было удобнее посетить пункт.

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