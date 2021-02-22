Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 февраля 2021: в Лабинском районе закрыли детский сад из-за выявленных случаев коронавируса

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 22 февраля 2021.

В Краснодарском крае число больных коронавирусом все еще вызывает тревогу. Хотя, число количество выздоровевших от опасной инфекции уже превышает число заболевших. По последним данным в регионе 164 зараженных. Среди них: семеро – это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 37,3 тысячи человек.

- Сейчас 77 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 1824 человек в крае скончались от коронавируса.

В Лабинском районе закрыли детский сад из-за выявленных случаев коронавируса

Воспитанников дошкольного учреждения отправили на 14-дневную самоизоляцию. За две недели в детском саду проведут тщательную санитарную обработку всех помещений.

Кроме того, из-за коронавируса отправлены домой семь групп в пяти детских садах Краснодара, Сочи, Апшеронского, Выселковского и Темрюкского районов.

Не щадит опасная инфекция и образовательные учреждения.

– Закрыты 33 класса в 12 школах Краснодара, Геленджика, Сочи, Тихорецкого, Новопокровского и Крымского районов, - уточнили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона. – Пока школьники учится дома с применением дистанционных технологий;

В Краснодарском гуманитарно-технологическом колледже на дистант переведена одна группа учащихся.

Около 200 студентов вузов края из-за контакта с заболевшими ковидом занимаются онлайн.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 22 февраля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 56 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 22 февраля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получил 1 человек.

Коронавирус в Сочи 22 февраля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 19 человек.

Коронавирус в Геленджике 22 февраля 2021

В Геленджике за последние сутки 3 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 22 февраля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 2 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 22 февраля 2021

В Ейском районе коронавирус подтвердился у 3 человек.