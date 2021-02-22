«Новые люди» узнали, почему краснодарцы много платят за коммуналку

Фото: партия "Новые люди"

Такой зимы в Краснодаре не было давно – местные даже шутят, что переехавшие на Кубань сибиряки сейчас чувствуют себя здесь как дома. Знакомые каждому жителю региона «февральские окна» распахнулись не на шутку – уже которую неделю улицы города покрыты снегом, а с крыш домов угрожающе свисают сосульки. И уж конечно холод не выбирает, кого морозить – испытывает на теплопотери и новые дома, и сталинки, и административные здания. Нам тоже холодно – ветер дует совсем не кубанский. Но долг зовет!

Вместе с активистами партии «Новые люди» прокладываем маршрут по скользким тротуарам – от улицы Кубанонабережной до Мира, потом до Гимназической и Рашпилевской. Цель – понять масштаб проблемы. Энергоэффективный в Краснодаре жилой фонд или нет? Ведь тарифы в сфере ЖКХ постоянно растут, и не получается ли, что краснодарцы платят за воздух?

«Красный» дом – горе бюджету

Казалось бы, мы в центре города, здесь-то все должно быть утеплено! Но нет, куда там, тепловизор – небольшое, похоже на фотоаппарат устройство – наглядно показывает, как «светятся» некоторые дома. Логика проста – если здание утеплено хорошо, то наружная стена будет холодной. Если же она сияет красным, это значит, что львиную долю тепла она пропускает наружу.

Каждому зданию ставят оценку. И, если гимназия №36, например, может похвастать хорошей энергоэффективностью, а администрация Краснодарского края – средней, то с некоторыми жилыми домами все совсем плохо. Например, в нескольких зданиях на улице Мира.

- Видите, в сталинках теплопотери совсем небольшие – все-таки добротность постройки и толщина стен делают свое дело. Но в панельных домах много участков, из которых тепло уходит. А люди за него платят деньги, - объясняет активист партии «Новые люди» Арлен Коваленко.

Дальше проезжаем в другую часть города – район Кубанского государственного университета, его еще называют «черемушки». Вокруг – одинаковые, серые и старые пятиэтажки. Впрочем, это для нас они серые, а на экране тепловизора – горят как новогодняя елка.

Конечно же, энергоэффективность дома зависит от множества факторов – от материала стен до штукатурки. Но, вне зависимости от причин, результат один – коммуналка, по сути, работает «в холостую».

Жители домов с интересом наблюдают за группой людей со странным прибором. Подходим к пенсионерке Ольге Михайловне и спрашиваем ее: что она думает об энергоэффективности своего дома?

- Вы знаете, сейчас похолодало, и чувствую, что тепло куда-то уходит, - призналась краснодарка. – Впрочем, это ладно, мы-то обогреемся, не замерзнем. Но тарифы постоянно растут! А пенсии и зарплаты нет. И получается, что мы все больше денег отдаем за тепло, которое уходит на улицу? Нужно что-то с этим делать!

Платежи – снизить и «заморозить»

Цель акции – не просто привлечь внимание к проблеме. В программе партии «Новые люди» есть отдельный блок, посвященный теме ЖКХ и энергоэффективности. И ключевым пунктом в нем является снижение платежей за коммуналку на 25%. Ведь как можно постоянно повышать тарифы, не решив проблему утечек тепла? Теплее населению от этого явно не становится, а вот «тянуть» такие платежки с каждым годом все тяжелее.

Фото: партия "Новые люди"

- У властей есть возможности для того, чтобы решить эту проблему, нужно лишь приложить политическую волю. Даже на примере Краснодара мы видим, что во многих домах энергоэффективность крайне низкая. Так как можно в таких условиях повышать тарифы? - говорит координатор партии «Новые люди» в Краснодаре Анна Семенова.

К слову, в 2017 году в 35 домах в восьми регионах России впервые сделали энергоэффективный ремонт на бюджетные деньги. Результат оправдал ожидания – цифры в платежках жителей за тепло и электричество действительно снизились. Понятно, что государственных средств на весь жилой фонд страны не хватит, но партия «Новые люди» предлагает другой механизм. Собственники все равно платят за капитальный ремонт своих домов. Так почему бы им не позволить самостоятельно распоряжаться средствами с банковского счета и тратить их на то, что действительно полезно?

По словам председателя комитета по ЖКХ партии «Новые люди», доцента департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ Станислава Шубина, если программа повышения энергоэффективности будет реализована, то экономия может достичь 20-25%, в зависимости от состояния того или иного здания.

- Необходимо развивать механизм долгосрочного кредитования капитального ремонта, когда без увеличения платы и продолжительного ожидания накопления всей нужной суммы для проведения капитального ремонта многоквартирного дома, перешедшего на спецсчет, может быть привлечен кредит и проведен ремонт здесь и сейчас. Обязанность внесения платы за капремонт установлена государством, поэтому такое кредитование может считаться для банков практически безрисковым, - считает Станислав Шубин. - Также следует ввести дифференцированный налог на имущество в зависимости от класса его энергоэффективности. Данная мера позволит стимулировать рост спроса у населения на проведение энергоэффективного капремонта и приобретение квартир в энергоэффективных домах, требующих минимального количества энергетических ресурсов для обеспечения комфортного проживания и оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду.

Разумеется, достичь таких результатов можно лишь в том случае, если будут выполнены все пункты программы. В партии уверены, что это наиболее эффективный путь решения проблемы, ведь в конечном счете он сэкономит средства как населению, так и государству. Жители Кубани также считают, что оставлять этот вопрос без внимания нельзя, ведь, по оценкам экспертов, в одном только в 2020 году стоимость коммуналки в крае выросла на 3,4%.