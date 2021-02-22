«А ну вон – прибью»: как бывший губернатор Кубани выгонял журналистов из дома

Николай Кондратенко был губернатором Кубани с 1997 по 2001 годы

В преддверии 8 марта редакторы НТВ попросили снять репортаж про мать тогдашнего губернатора Николая Кондратенко, получившего прозвище «Батька Кондрат».

Кстати, потом Кондратенко дал такое же прозвище Лукашенко. Можно сказать, передал его по наследству.

«Батька» не любил НТВ. Потому что боролся с сионизмом, а «зеленый шарик» в телемир запустил Гусинский. Оттого и наши перегоны (доставка материала в Останкино) заканчивались не ГТРК, а аэропортом.

Как я раздобыл домашний телефон матери Кондратенко - не помню, возможно, даже через Динскую АТС. Раньше губернаторов и их семьи так не охраняли.

На том конце провода ответила милая женщина: «хлопці приі жджаи те, тільки Коля». Связь была ужасная, аналоговая. Ничего в конце не понял, но решил ехать. Эксклюзив.

Отвезти нас с оператором Женькой на съемку попросил папу.

Аккуратный домик. Калитка на распашку. В палисаднике тюльпаны. Во дворе - гуси и беспородная собака на привязи. Лает жутко громко, впрочем, как и остальные - соседские.

Женька курит. Я кричу: «Наталья Егоровна, это Дима, НТВ». Из летней кухоньки доносится: «Я тута». Вхожу. Пожилая женщина, труженица, за круглым столом лепит вареники. С картошкой. На плите закипает говяжий бульон. Спрашиваю:

- Наталья Егоровна, а давайте снимем как вы готовите?

Улыбается. Кивает:

- Зараз и поедим!

Выбегаю за Женькой. Потом - к багажнику за штативом. Папа что-то читает. Возвращаюсь. Сбрасываю пиджак на лавку. Как учили - сажусь перед камерой. Загорается красная лампочка на объективе.

Вдруг визг тормозов, хлоп - хлоп, опять хор из станичных собак. На пороге появляется Кондратенко. Высокий, седовласый,нахмурившийся.

- Кто такие? - спрашивает.

- НТВ, праздник скоро! - отвечаю. Сам думаю, что я несу, какой праздник!

- А ну вон из дома. Прибью.

Женька хватает камеру за 20 000 $. Я пиджак и штатив. Про себя думаю: «Ну, поели вареничков».

Выбегаю из хаты - да так быстро, в детстве я так разбегался по керченскому пирсу перед прыжком в залив. Следом - губернатор. За ним - его водитель. Открываются соседские дома и люди постарше советуют: «Коля, возьми ружье ».

На этих словах папина иномарка вырывается вперед. Мы с Женькой, как пионеры, худые, длинноногие обгоняем и ее. Это потом папа нам скажет: «Ну и профессию вы себе выбрали».

На выезде из блатной станицы нас затормозил патруль. Люди в милицейский форме проверили паспорта, ПТС и... отпустили. Никаких карательных мер. Время другое.

Мы еще долго смеялись, вспоминая этот «экстремальный» репортаж к 8 марта.

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