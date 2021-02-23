На Красной Поляне сейчас аншлаг. Трассы завалены снегом, потому сотни тысяч туристов из разных уголков страны едут в горы, чтобы покататься на лыжах и сноуборде. Правда, некоторые в погоне за адреналином, нарушают все правила и буквально рискуют собствненной жизнью.Очередной несчастный случай произошел на одном из горнолыжных курортов. Молодой лыжник рухнул в яму с 8-метровой высоты, катаясь на запрещенной трассе.Этот момент попал в объектив экшн-камеры, установленной на шлеме одного из инструкторов, не первый год катающийся в Сочи. На кадрах видно, как парень, прилично разогнавшись на склоне, улетел вниз. Там на дне протекал ручей, в который он упал.- Молодой лыжник Илья катался во фрирайде в стороне от горнолыжного курорта. Слава Богу, надел шлем, спасший ему жизнь! - рассказывает автор ролика Рубен. - Как я понял, катался он с группой друзей и про эту яму его предупредили. Более того, в ролике видно, как перед самой пропастью стоит лыжник и показывает ему палкой направление, куда ехать! Но на предупреждение парень не отреагировал - решил нырять в \\"прорубь\\".Вытащить из ледяной воды лыжника удалось лишь, когда на помощь подъехали еще несколько мужчин. Взяться за руки и потянуться, пострадавший не мог, потому его пришлось вытаскивать, потянув за снаряжение.По словам Рубена, итог печальный - у лыжника перелом двух рук, один из которых открытый, и перелом ноги.- Хочу отдельно поблагодарить спасателей курорта, ведь они не обязаны выезжать на ЧП за пределами зон катания, особенно в стороне от курорта, - говорит инструкторв. - Зона этого горного Цирка, действительно, выглядит безопасной и большинство не подготовленных людей едут туда \\"раздавить пухлого\\", не осознавая какому риску они себя подвергают.Как говорит мужчина, некоторые маршруты заканчиваются скалой или водопадом высотой 5-15 метров. Кроме того, здесь периодически сходят лавины, способные снести деревянный дом.