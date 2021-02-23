Умер заслуженный врач России Валерий Скляренко

Валерий Скляренко. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как стало известно, в Сочи умер заслуженный врач России, Герой труда Кубани, кандидат медицинских наук и полковник медицинской службы Валерий Скляренко. Почетного гражданина города не стало на 67-м году жизни 19 февраля.

По предварительным данным, у него возникли осложнения на фоне коронавирусной инфекции, которую выявили в больнице. Известно также, что он страдал сахарным диабетом.

- Для всех нас его трудовой и жизненный путь – яркий пример служения людям и всей отечественной медицинской науке, - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Он внес неоценимый вклад в развитие санаторно-курортной отрасли Сочи.

Стоит сказать, что трудиться Валерий Григорьевич начал еще в советские годы. Сначала был врачом-интерном Сочинской городской больницы №2. В разные годы работал врачом-терапевтом-аллергологом, заведующим отделением Курортной поликлиники №1 Сочи, был главным врачом санатория «Сочи», а затем начальником санатория «Правда».

Избирался депутатом Городского совета, где работал в качестве заместителя председателя комиссии по курорту.

В его копилке немало наград, которые он получил за свои заслуги. Он награжден двумя орденами «За верность традициям», орденом «Защитнику России» I степени, «Орденом Ф.Э. Дзержинского». Кроме того, у него 11 ведомственных медалей, а еще знак отличия «За безупречную службу Сочи», орден Почета, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетная грамотая Президента РФ.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Валерия Скляренко, искренне разделяю боль и горечь потери, желаю мужества и стойкости духа в это тяжелое скорбное время, - добавил мэр.

24 февраля в здании горсобрания состоится траурная церемония прощания. Проводить в последний путь Валерия Скляренко смогут все желающие.