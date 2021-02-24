На Кубани спасателям пришлось вызволять собаку из западни на старой стройке

Фото Кубань-СПАС

Вскоре жители поселка нашли на пустыре около заброшенной стройки собаку, которая застряла в щели между старыми бетонными плитами, и никак не могла самостоятельно освободиться.

Пес выл от боли, страха и холода. Жители поселка быстро поняли, что сами помочь собаке не смогут и позвонили в спасательный отряд.

Фото Кубань-СПАС

На помощь прибыли сотрудники Псебайского отряда «Кубань-СПАС».

Безопасно вытащить животное сразу не получилось.

Спасателям пришлось вооружиться лопатами и сделать подкоп.

Фото Кубань-СПАС

- Сотрудники отряда ,при помощи подкопа зафиксировали зафиксировали плиты для предотвращения возможного обрушения. В итоге пес оказался на свободе. Во время спасательной операции животное не пострадало,- сообщает пресс-служба отряда.

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