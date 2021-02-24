«Отдают за гроши»: бренд ФК «Кубань» выставлен на торги

Фото: ФК Кубань

Бренд футбольного клуба «Кубань» выставлен на торги. Речь идет о команде, которая существовала в краевом центре до 2018 года. Тогда же запустилась процедура банкротства клуба, который был образован в 1928-м. Он считался одним из старейших российских футбольных коллективов.

Высшим достижением «Кубани» в российской истории остается пятое место в Премьер-Лиге. Тогда краснодарский клуб впервые вышел в Лигу Европы, второй по значимости футбольный турнир континента.

После окончания сезона-2017/18 клуб прекратил выступление в профессиональном футболе. По данным СМИ, долги клуба составляли более одного миллиарда рублей.

Основными активными команды были футбольные поля на клубной базе. По разной информации, они оценивались в 510 млн. рублей, но находились в залоге у банка.

На прошлой неделе стало известно о продаже имущества команды, которую признали банкротом, – НАО Футбольный клуб «Кубань». Соответствующие данные были опубликованы на Едином реестре сведений о банкротстве. В частности, речь идет о продаже бренда клуба.

В ближайшее время на аукцион будут выставлены два лота: товарные знаки с номерами регистрации 215417 и 299595. Изначальная стоимость первого составила 205 тысяч, второго – 530,9 тысяч.

- Отдают за гроши! Дайте две тогда! – пишут болельщики.

Предполагаемая дата торгов – 7 апреля 2021 года. Оставить заявку на участие в аукционе можно до 17:00 31 марта. Каждый шаг на аукционе оценивается в 5% от стартового прайса.

- Люди эту эмблему в виде татуировок на себе носят, а её продадут любому, кто захочет, – не понимают происходящего болельщики.

Напомним, что летом 2020 году в Краснодаре появилась новая «Кубань». Она получила название профессиональный клуб «Кубань». Юридически он не имеет отношения к команде, которая были ликвидирована в 2018 году.