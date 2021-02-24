В Краснодар признали самым комфортным для жизни городом в России. Рейтинг составил составил институт территориального планирования «Урбаника». В ТОП -3 также вошли Сургут и Тюмень.Эксперты оценивали 100 крупнейших городов с населением более 173 тыс. человек. Специалисты анализировали качество среды и стоимость жизни по отношению к средней зарплате. При составлении рейтинга учитывались данные Росстата за 2019 год, информация от полиции, а также позиция консультантов рынка недвижимости и климатические показатели.Так среди прочего в Краснодаре — высокие показатели в сферах обеспеченности жильем, торговли, благоприятного климата и транспортной доступности.Санкт-Петербург и Москва заняли 4 и 5 место в рейтинге, а сложнее хуже всего жить, по мнению аналитиков, в Армавире, Севастополе и Уссурийске.Другая позицияПримерять сухие цифры рейтингов на субъективные ощущения предлагает известный урбанист Илья Варламов. В эфире радио «Комсомольская правда» он заявил, что только за существование одного Музыкального микрорайона Краснодар нельзя даже близко ставить ни в какие «комфортные города».- Надо сразу обозначить, что все подобные рейтинги, которые мы видим, их делают несколько организаций. Это все очень натянуто, потому что непонятно, что сравнивать. С одной стороны, недостаток статистики, с другой стороны, когда мы берем доступные данные, сводим их в таблицу и хватаемся за голову, потому что Краснодар у нас вдруг становится самым комфортным городом, - уверен урбанист Илья Варламов. - С точки зрения сухих цифр и коэффициентов, которые они там выставили, Краснодар, может быть самым комфортным, но любой человек, который был в Краснодаре. Первое, что встречает, это адские пробки. Я такого не встречал ни в одном городе России, стоит все круглосуточно. Это огромная проблема. У них нет нормального общественного транспорта. Нет выделенных полос. Все маршрутки и автобусы стоят в пробках. А за существование микрорайона Музыкальный Краснодар нельзя даже близко ставить ни в какие «комфортные города».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперты назвали Краснодар комфортным для жизни, но местные с этим не согласныЭксперты института территориального планирования «Урбаника» составили очередной рейтинг российских городов, где комфортнее всего жить. И на первом месте – столица Кубани. Краснодар даже обошел в рейтинге Москву. Кроме того, эксперты назвали лучшим для жизни еще и Сургут, Тюмень и Санкт-Петербург (читайте далее)