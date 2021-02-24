Свою версию знаменитого пса «Хатико» нашли жители Анапы, и его история заставила плакать весь город. Рыжий пес полгода ждал своего хозяина в аэропорту. Теперь судьбой преданной собаки занялись волонтеры. Появилась даже очередь из желающих ее приютить и заменить любимого хозяина.Его забирали, а он трижды сбегал обратноЭтот милый пес когда-то был в заботливых руках, он чувствовал ласку и тепло своего хозяина. Но в сентябре 2020 года собачий мир перевернулся.- Кто-то оставил его около терминала анапского аэропорта, причем прямо в закрытой переноске. Уж как так случилось, похоже, мы никогда не узнаем. Быть может, у хозяев не хватило денег, чтобы оплатить ему перелет, а быть может, не было необходимых справок, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» зоозащитница Оксана Муромская. - Но в тот злополучный день бедолага провел в узкой переноске целые сутки, у него не было ни воды, ни корма.Местные сотрудники, обнаружив клетку, выпустили пса. Одиночество собаки не оставило равнодушными никого. Ее подкармливали по мере возможности. Пытались отправить на передержку, но тщетно - пес возвращался на прежнее место, где его когда-то забыли.- Об этом мальчике я узнала несколько дней назад, не смогла остаться в стороне и решила помочь, - продолжает Оксана Муромская. - Знаю, что волонтеры уже дважды его забирали, хотели помочь найти ему семью, но пес, похоже, не выносит замкнутых пространств, у него начинается стресс и он бежит без оглядки туда, где в последний раз он был счастлив.Для пса нет преград - он преодолевает высокие заборы, бежит несколько километров. Трижды он уже возвращался в аэропорт и садился на то место около кресел, словно, боялся пропустить своего хозяина.Скоро сменит пропискуПо словам Оксаны, брошенная собака - метис бордоского дога, ей около 4-5 лет. Он все еще верит людям. Поэтому спокойно подходит к зоозащитникам. Его называют маленьким добряком. Волонтеры говорят, что такого светлого взгляды не видели давно.- В ветклиники сказали, что у пса порваны сухожилия на задней лапе. Возможно, случилось это после драки - парень наш крепкий, скорее всего, защищался, - продолжает Оксана Муромская.Анапские ветеринары оказали ему первую помощь, но сложную операцию будут делать уже в другой клинике.Сейчас брошенный анапский \\"Хатико\\" живет в просторном вольере у одного из местных дрессировщиков. Но прописка эта временная. Совсем скоро пес отправится в Новосибирск.- На наше сообщение откликнулись специалисты из группы помощи питбулям и стаффам. Они знают, как обращаться с такой породой собак, поэтому в конце недели нашего мальчика ждет путешествие, - говорит хозяйка одного из частных приютов в Анапе Оксана Муромская. - Планируем, что в Новосибирске он и останется. Более того, уже есть желающие приютить нашего пса, но мы хотим тщательно проверить семью. Хочется, чтобы у собаки появились хозяева, которые смогут подарить ему любовь и ласку.КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ- Собаки, действительно, могут узнавать хозяина и после более длительного перерыва. К нему пес испытывает эмоциональную привязанность. С хозяином собака чувствует себя в безопасности, - говорит «КП» - Кубань» зоопсихолог Екатерина Костромова. - Нужно, чтобы собака привыкла к дому и привязалась к своему новому хозяину. В большинстве случаев он будет пытаться найти выход и убежать из незнакомой обстановки, спрятаться, поэтому не оставляйте его без присмотра, если решите погулять на улице, то только на поводке. Важно помочь питомцу справиться с печалью, окружить его заботой.