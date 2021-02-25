Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 февраля 2021: пандемия пошла на спад

Число заболевших снижается
«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 25 февраля 2021.
Ежесуточный прирост зараженных впервые за долгое время - 156. То есть уровень заболеваемости снизился до показателей трехмесячной давности.
Стоит отметить, что еще пару недель назад ежедневный прирост был не ниже 180 случаев. Врачи отмечают положительную динамику и уверяют - во многом таких цифр удалось достичь благодаря вакцинации, которая полным ходом идет на Кубани.
Количество зараженных хоть и падает, но все же пока вызывает у медиков тревогу. Победа над коварной инфекцией еще не одержана, потому ограничительные меры продолжают действовать. Напомним, в Краснодарском крае до 28 февраля 2021 года продлен режим повышенной готовности, по-прежнему необходимо носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах.
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