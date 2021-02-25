Версальские клумбы и виноградники: как выглядят дачи бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева

Александр Ткачев уже несколько лет не у власти. Теперь он бывший губернатор Краснодарского края и бывший министр сельского хозяйства РФ. И сейчас он значится лишь простым председателем совета директоров «Агрокомплекса имени Н.И. Ткачева». Зато отсутствие публичности помогло экс-главе Краснодарского края вплотную заняться развитием бизнеса.Взять хотя бы имение Ткачевых под Геленджиком, которое хоть и полностью принадлежит ООО «Шато де Талю», как говорят знающие люди, владеет им жена Александра Николаевича. Здесь выращивают элитные сорта винограда. А уставный капитал компании — 23,338 млн руб.По факту - это огромная территория с виноградниками и винодельнями и домом в стиле Людовика XIV. А какие тут клумбы - почти как в Версальском дворце.Летом в эти прекрасные без преувеличения места собираются организовать экскурсии. Все это принадлежит семье Ткачевых.А вот у самого бывшего губернатора Кубани объектов не так и много - домик в селе Бжид Туапсинского района, да коттедж в Краснодаре на улице Комсомольской (за глухим забором бывший губернатор иногда прислушивается к суетным звукам городской жизни).Но именно недвижимость в Туапсинском районе в бытность Ткачева главой региона привлекала внимание экологов тем, что общественные угодья оказались на частной территории за забором.