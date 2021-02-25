Жители курортных городов бьют тревогу - в Анапе, Геленджике и в Джубге - массовая гибель птиц на пляжах. С каждым днем количество умерших пернатых только увеличивается. И остановить падеж не может никто.Только за выходные на курортах погибли сотни особей. Пляжи Анапы похожи на поле боя. Из-за умерших птиц здесь буквально не протолкнуться. Пернатые гибнут прямо на глазах, но определить причину случившегося не может никто.Местные жители связывали происходящее с аномальной погодой. Якобы животные не пережили температуру, когда за сутки перепад составлял около 20 градусов.- Совсем аномальных холодов на Кубани 23 февраля (когда появились первые мервые птицы) не было. Ветер был не очень сильным. Практически весь день было тепло. Похолодало только к вечеру. Гибель птиц в небольшом количестве происходит всю зиму. Поэтому я не скажу, что произошло сейчас. Это случилось раньше, – говорит «КП» – Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.Похожую картину наблюдали жители сразу трех курортных городов: Анапы, Геленджика и Джугби. По предварительной информации, речь идет о нескольких сотнях погибших особей.Такой смертности птиц на Кубани не было уже давно. Однозначных причин вымирания у экологов пока нет: делать выводы можно будет только после детального анализа.- Это могло быть отравление. Трудно сказать по видео. Нужно делать анализы. Этим должны заняться специализированные органы, тщательно и пристально проверить все. Потому что такая массовая гибель, как на пляжах в Анапе и селе Дивноморском, не могла случиться просто так, – добавляет Вениамин Голубитченко.Местные жители заверяют, что уже передали всю информацию в Гринпис.- Жителями черноморского побережья Краснодарского края обнаружены на береговой линии трупы птиц. По данным предварительного осмотра трупов птиц признаков карантинных и особо опасных заболеваний не выявлено. Специалистами госветслужбы Краснодарского края отобраны пробы патологического материала и направлены в Кропоткинскую краевую ветеринарную лабораторию для проведения исследовании, - сказали «КП» – Кубань» в Департаменте ветеринарии Краснодарского края.