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Общество

В Краснодарском крае стартовало всероссийское политическое шоу «#ДебатыКандидаты» от партии «Новые люди»

В проекте могут принять участие даже кандидаты без политического опыта. На первом этапе будет организован сбор видео-заявок участников
Иван ЕГОРОВ