Общество 25 февраля 2021 15:54

В Краснодарском крае стартовало всероссийское политическое шоу «#ДебатыКандидаты» от партии «Новые люди»

В проекте могут принять участие даже кандидаты без политического опыта. На первом этапе будет организован сбор видео-заявок участников