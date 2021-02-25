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Застрявшие салфетки образовали озера из сточных вод на улице Котлярова в Краснодаре

Местные жители топили машины в вонючей жиже