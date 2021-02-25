Застрявшие салфетки образовали озера из сточных вод на улице Котлярова в Краснодаре

Краснодарские улицы бьют ключом! Потоки нечистот затопили мегаполис этой зимой. В городе даже появилась фекальная карта! Ядерные реки – главный тренд Краснодара этой зимой. Они топят все подряд: от центра города, как улица Красная, до спальных районов, как Солнечная.Здесь ситуация критическая: ядерная река перекрыла выезд из района. Вместе с людьми тонули в жиже даже машины! Пересекали реку только внедорожники, да отчаянные водители седанов. Нелегко приходилось всем: разгон брали за сотни метров. Боялись заглохнуть посреди озера. Что уж говорить об обычных людях.Со слов местных жителей, они выходили на улице с ведрами, черпали воду, но усилий хватало ненадолго. Через пару часов ситуация становилась прежней!- Сейчас засор на сетях локализован. Излив стоков на поверхность связан с попаданием в сети водоотведения диаметром 600 мм синтетических салфеток, образовавших спрессованный ком, создавший препятствие на пути прохождения стоков, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ООО «Краснодар Водоканал».Салфетки, предметы личной гигиены и строительный мусор – чего только не видели специалисты водоканала этой зимой в сетях. За пару месяцев они выезжали на улицу Солнечную не раз. Проблема была неизменна: из-за мусора появлялся засор. Из-за него на улицах образовывались целые озера из нечистот.- При попадании в канализацию «синтетики» образуют плотные нерастворимые засоры, а разрастание подобных тканевых «пробок» чрезвычайно опасно для функционирования всей системы канализования - от колодца до очистных сооружений, – добавляют в пресс-службе организации.Только за прошлый год специалисты водоканала удалили более семи тысяч засоров на городских сетях. Почти все они были связаны со сбросом в канализацию строительных или бытовых отходов и составили 70% от общего числа заявок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФекальная карта Краснодара: где можно задохнуться от нечистотЗловонные реки покоряют краевой центр (читайте далее).