5 вопросов, которые подскажут, нужно ли вам к урологу

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Болезни органов малого таза – одни из самых неприятных и опасных для пациента. Некоторые люди стесняются подобных недугов и не рассказывают о них даже близким, не говоря уже о походе к врачу. Конечно, до тех пор, пока боль не станет слишком сильной и ее уже нельзя будет игнорировать. Вот только лечить эти патологии, как и многие другие, лучше на ранних стадиях. Поскольку Краснодарский край и Республика Адыгея являются регионами, где население склонно к мочекаменной болезни, мы поговорили с врачом высшей категории, хирургом-урологом Клиники Екатерининская Андреем Шефером, который ответил на самые важные вопросы по этой теме. Итак…

Врач высшей категории, хирург-уролог Клиники Екатерининская Андрей Шефер

Так что же чувствуют люди с нарастающей мочекаменной болезнью? По словам врача, самый частый симптом – боли внизу живота и в районе поясницы, которые могут «отдаваться» в область половых органов. Если при этом есть еще и примеси крови в моче, то, вероятно, это свидетельствует о наличии камней в мочевыделительной системе. Причем, если камень находится в мочевом пузыре, боль может быть не такой сильной.Что болит?

Другой распространенный симптом – частые позывы к мочеиспусканию и постоянное ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.

Почему развивается недуг?

Обычно причиной являются нарушения оттока мочи и водно-солевого баланса в организме. Солей становится больше, система уже не справляется с их «вымыванием», и они оседают, в последствии образуя камни. Впрочем, иногда врачи выявляют хронические заболевания мочевыделительной системы, нарушения в эндокринных железах и другие патологии, которые тоже могут приводить к развитию мочекаменной болезни.

- Стриктуры, перегибы, добавочные сосуды, препятствующие нормальному выведению мочи. Врожденные аномалии развития мочеполовой системы. Все это создает дополнительные риски, - объяснил Андрей Шефер.

Как обнаружить?

Только у врача, который назначит обследование. В него входит общий анализ крови и мочи, а также ультразвуковая диагностика мочевого пузыря и почек, ведь камни могут появляться как в одном из этих органов, так и в другом. Кстати, такое обследование полезно еще и тем, что врач может обнаружить не только камни, но и опухоль. Иногда именно она может вызывать неприятные ощущения.

Но не все и не всегда удается узнать посредством УЗИ-обследования. Иногда нужно КТ, позволяющее определить местонахождение камня, его размер и плотность. Это важные параметры, исходя из знания которых, врач и назначает тот или иной вид лечения.

Кто чаще болеет?

Если говорить о камнях в почках, то в этом случае все примерно на равных: одинаково страдают и мужчины, и женщины. А вот образования в мочевом пузыре, как правило, - мужская проблема. Как пояснил врач, дело в том, что у женщин уретра значительно короче мужской.

По словам Андрея Шефера, камни в мочевом пузыре у мужчин часто появляются на фоне опухоли предстательной железы, которая мешает нормальному оттоку мочи. Застой приводит к воспалению, а затем и к появлению камней. Так что, если с мочеиспусканием начались проблемы, то будьте уверены - последствия не заставят себя ждать.

Как лечить?

Конечно, бывает, что небольшие камни выходят сами. Но если этого не происходит и камень увеличивается в размерах, то затягивать не стоит. Тем более что сейчас применяются малоинвазивные, эндоскопические и лапараскопические операции.

Как рассказал Андрей Шефер, в хирургическом центре Клиники Екатерининская применяют эндоскопическую контактную литотрипсию. То есть дробление камней. Никаких шрамов и проколов – врачи действуют через естественные мочевыводящие пути, так что вреда организму не наносится. Соответственно, после такого вмешательства пациенты быстро восстанавливаются и продолжают нормальную жизнь – разумеется, под присмотром врача. Если мочевыводящие пути каким-либо образом пострадали от камня, то на время реабилитации пациентам ставится катетер, дублирующий их функции. Открытые (полостные) операции сейчас являются большой редкостью, обычно решить проблему все же удается малоинвазивно.

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Что делать при недержании?

Что касается недержания мочи, то оно чаще встречается у женщин. Иногда появляется после родов – а, точнее, после операций по лечению болезней репродуктивной системы. У мужчин этот недуг можно встретить реже и обычно тоже после хирургических вмешательств, при повреждении сфинктера уретры.

Для лечения, как правило, проводятся слинговые операции, цель которых – скорректировать расположение органов путем установки особой сетки.

- Такие импланты не вызывают воспаления и устойчивы к различным инфекциям. А сама операция относится к малоинвазивным и не оставляет видимых шрамов, - рассказал о преимуществах врач. По его словам, в стационаре после операции пациент находится всего сутки, после чего его выписывают, и он отправляется домой.

Если речь идет об опухоли, то вид лечения врач определяет, исходя из причины и месторасположения патологии.

Как объяснил Андрей Шефер, если образование небольшое по размеру, то применяемые в Клинике Екатерининская подходы позволяют проводить так называемые органосохраняющие операции – через резекцию опухоли. А кисты в почках, например, удаляются лапароскопически – через едва заметные проколы в брюшной стенке. Стоит ли говорить, что такие процедуры не только избавляют от необходимости давать пациенту общий наркоз, но и в целом снижают степень ущерба для организма, а также сильно сокращают реабилитационный период.

Если же опухоль злокачественная и поразила много тканей почки, то нужно действовать решительно – рекомендуется удаление всего органа. Доброкачественные образования нередко удаляют с сохранением почки.