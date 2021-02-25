О краснодарских таксистах ходят легенды. То они устроят «шашечки» в центре города, то сократят дорогу и снесут забор в частном секторе. Соскучиться с ними невозможно.Только в пятницу таксисты минимум дважды попадали в новостные ленты. Утром водители известного оператора не поделил дорогу с троллейбусом, а днем его коллега устроил бои на парковке торгового центра. Он сошелся в рукопашной с мужчиной, который переходил дорогу с ребенком.- Сегодня в 13 часов в полицию обратился 27-летний местный житель. Он заявил о побоях, которые ему нанес водитель такси. По его словам, он вместе с ребенком двигался по пешеходному переходу по парковке торгового центра. В этот момент перед «зеброй» резко остановилось такси. Мужчина сделал водителю замечание. Так завязался словесный конфликт, который перерос в драку, – говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.На видео в социальных сетях снята уже концовка конфликта. Таксист валит соперника на землю и избивает оппонента словно профессиональный боец MMA. После серии размашистых ударов драку разнимают прохожие. После словесной перепалки водитель садится в машину и бьет по газам.- Сейчас заявитель направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Она установит степень причиненного вреда здоровья. Предварительно, он получил ссадины тема, – добавляет Артем Коноваленко.Также обратился в полицию таксист. Он заявил о нанесенных телесных повреждениях и порче транспортного средства. По предварительной информации, оно принадлежит таксопарку, на который работает мужчина. Сейчас правоохранители проводят проверку на данному делу.