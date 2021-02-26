Что произошло после матча Динамо Загреб – Краснодар

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Последний российский футбольный клуб завершил выступление в еврокубках. «Краснодар» в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы проиграл «Динамо Загреб» – 0:1. В первом матче, который прошел неделю назад на Кубани, сильнее также был коллектив из Хорватии – 3:2.

По сумме двух матчей «Краснодар» уступил «Динамо Загреб» (2:4) и выбыл из борьбы за победу в турнире.

«КП» рассказывает о том, что произошло после финального свистка матча Лиги Европы Динамо Загреб – Краснодар 25 февраля.

После поражения во второй игре главный тренер «быков» Мурад Мусаев советовал на проблемы, но не называл их.

- Мы сами подарили сопернику много голов в наши ворота. Наша команда хочет добиваться больших высот. Наш стиль подразумевает раскованную игру. Но есть проблемы, которые мешают нам набирать очки. Их нужно решать, – сказал журналистам тренер российского клуба.

Мурад Мусаев опроверг разногласия с вратарем Матвеем Сафоновым и полузащитником Даниилом Уткиным, из-за которых молодые игроки якобы не попадают в заявку на игру. Специалист объяснил причину отсутствия в ответной встрече основного нападающего команды Маркуса Берга.

- За день до вылета в Загреб у Маркуса обострились давняя травма спина. Она мешает Бергу даже просто передвигаться. Поэтому он остался в Краснодаре, где проходит лечение, – объяснил наставник.

Главный тренер «Динамо Загреб» назвал победу над «Краснодаром» главной в карьере.

- Вообще плей-офф Лиги Европы – главный успех. Теперь я могу сказать, что нам по силам хорошо играть с любым клубом. Мы верим в себя. Наша ментальность и физическая готовность находятся на высоком уровне. Мы верим в себя. Такие качества решают все на поле, – сказал журналистам Зоран Мамич.

Ключевым эпизодом матча специалист считает середину первого тайма, когда его команда забила решающий гол.

- Мы немного нервничали перед игрой, скрывать не буду. Даже больше, чем раньше! В первой половине это было видно по нашей игре. Однако после забитого мяча нам удалось взять себя в руки и игру под контроль, – резюмировал Мамич.

Коротко отреагировал на вылет «Краснодара» из Лиги Европы бывший генеральный директор столичного «Локомотива» Илья Геркус.

- Отмучались, болезные. Закончили наш бесславный евросезон, – написал он.

Следующий соперник «Динамо Загреб» определится по результатам жеребьевки.