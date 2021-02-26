Пасха в Краснодарском крае 2021: где и как пройдет Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Уже скоро жители Кубани будут отмечать один из самых важных религиозных праздников – Пасху. Богослужения пройдут в Краснодарском крае в ночь на 2 мая.

Освящение пасхальных яиц и куличей стартует в Великую субботу после Божественной литургии и продлится до Пасхального Богослужения. Сразу после оно продолжится.

Отмечается, что священнослужители проследят, чтобы прихожане находились на дистанции в 1,5 метра друг от друга. Волонтеры раздадут антисептические маски и обработают руки дезинфицирующим средством.