Куда сходить в Краснодаре на выходных: афиша мероприятий на 27-28 февраля

Фото: dram-teatr.ru

Узнаем «Тайну света» Никоса Сафронова

Работы этого известного художника в музее Коваленко выставляют уже четвертый раз. В экспозиции представлены 80 картин: это пейзажи, натюрморты, портреты, много женских образов.

Автору всегда удается удивить своего зрителя. Картины выполнены как в классическом стиле, так и с помощью современных технологий — видео-арт.

Фото: Краснодарский музей Коваленко

- Его произведения — будь то пейзаж, портрет, сюжетная композиция — все пронизаны особым впечатлением от мира и представлена в особой технике, в эксклюзивном авторском стиле дрим-вижион, за который он попал в книгу рекордов Гиннеса, — отметила методист краевого художественного музея имени Ф. Коваленко Марина Микитенко.

Полюбоваться необычными картинами жители и гости края могут до 28 марта.

Адрес: ул. Красная, 13

Телефон для предварительной записи: 8 (861) 268-09-00 (понедельник – пятница с 10:00 до 17:00).

8 (861) 268-09-77 суббота, воскресенье с 10.00 до 16.00.

Стоимость билета - 250-350 рублей.

Идем размышлять в театр

С 26 по 28 февраля «Один театр» приглашает краснодарцев на спектакль «Серая радуга».

- Это размышления над тем, что испытывает писатель, создавший множество миров, что творится в его старческом разуме, где грань между сюжетами произведений и реальностью, - рассказывают организаторы постановки.

Фото: vk.com/odin_teatr

Начало спектакля в 20:30. Количество зрителей в зале - 30% от заполняемости, так что поторопитесь приобрести билет.

Адрес: ул. Коммунаров 268, литер В

Телефон: 8-962-87-87-887

Стоимость билетов: от 1000 до 3000 рублей

А В ЭТО ВРЕМЯ

В краснодарском драмтеатре показывают «Метод Гронхольма»

По задумке режиссера, действие происходит в офисе транснациональной компании. Соискатели приходят на заключительный этап собеседования. Их ждет много сюрпризов: групповое собеседование, нестандартный способ проведения опроса, абсурдные задания.

- Режиссер предложила зрителям посмотреть на проблемы современного общества изнутри, - рассказывают в краснодарском драмтеатре.

Поэтому в ее интерпретации произведения четвертой стеной офиса становится зрительный зал. Он превращается в фокус-комнату.

- На что готов пойти человек ради достижения свой цели? Какую цену он готов заплатить за удобства и комфорт? Можно ли пройти все испытания и при этом остаться человеком? На эти и другие вопросы придется найти ответ зрителям, невольно оказавшимся внутри игры и принимающим ее условия, - добавляют в театре.

Спектакли запланированы на 3 и 4 марта. Начало в 18:30. Продолжительность постановки: 1 час 40 минут.

Адрес: Театральная площадь, 2

Телефон: (861) 255-36-42

Стоимость билетов: от 700 рублей.