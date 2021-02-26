Синоптики огорошили прогнозом погоды на март в Краснодарском крае

Фото: Валерий ГОНЧАРОВ.

До календарной весны остались считанные дни, но зима пока не торопится сдавать свои позиции. После потепления, которое прогнозируется в Краснодарском крае в ближайшие дни, в регионе вновь ожидается заток холода. Согласно метеосводке, произойдет это уже в воскресенье, 28 февраля. Но, к счастью, таких морозных ночей, которые пережили кубанцы, уже не будет.

- Температурный фон будет относительно равномерным. Ночные отметки будут опускаться до небольших отрицательных значений - от 0 до минус 5 градусов по краю, в кубанской столице не ниже минус 1-3 градусов. При этом дневная температура будет доходить до +2-5 градусов. Такая картина ожидается на всей территории региона, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК «ТЦМП ЧС» Александр Колесник.

Словом, днем зима вынуждена будет считаться с мощным мартовским солнцем. Ей все чаще придется отступать, чтобы постепенно полуденная оттепель становилась регулярным явлением. Таким образом, в начале марта ночи будут оставаться зимними, а дни приобретут весенний оттенок. В целом этот период метеорологи называют предвесеньем.

- Ближе к концу первой декады марта ожидается повышение температурных отметок до +10-15 градусов. Ночи все же будут околонулевые, - добавляет «КП» - Кубань» Александр Колесник. - Но хочу заверить - Солнечная энергия будет тратиться на прогрев поверхности, так что взрывного потепления не ждем.

Судя по многолетним наблюдениями, погода в марте 2021 года будет в пределах нормы. Все же не стоит забывать, что это лишь начало весны - настоящее тепло придет ближе к апрелю.

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