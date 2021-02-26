11 февраля 2018 года в Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148. Он выполнял рейс из Домодедово в город Орск Оренбургской области. Однако уже спустя несколько минут после взлета лайнер потерпел крушение в районе деревни Степановское. Тогда на борту самолета «Саратовских авиалиний» находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.В их числе мог быть и сочинец Максим Коломейцев. Но всего за неделю до трагедии он сдал билеты и не полетел.- Вы представляете, у меня сегодня День рождения, - рассказывал Максим «Комсомольской правде» спустя пару часов после авиакатастрофы, - и я нахожусь в шоке от того, что мог погибнуть в этот день.Из нагромождения случайностей «везунчик» вспомнил, что встречать в Орске в этот трагический день, 11 февраля, его должен был друг Алексей. Он-то и сообщил о гибели самолета с 71 человеком на борту, в числе которых мог быть Максим.- Он всегда приезжает день в день на материн день рождения и на свой. Так должно было быть и в этот раз. И я не знал, что он сдал билеты. Позвонил ему, когда борт пропал с радаров, - вспоминает он. - Когда телефон ответил, мы успокоились. Потом еще к мемориалу цветы отнесли (народный мемориал в память о жертвах катастрофы Ан-148 — авт.). А еще...ящик шампанского в автосалон, где так кстати плохо сделали свою работу!Тогда о счастливчике заговорили все. Он купался в лучах хоть и сомнительной, но славы. Шутка ли, сразу несколько федеральных канала боролись за возможность явить стране везунчика в каком-нибудь (или сразу в двух!) из конкурирующих телешоу! Максим с удовольствием рассказывал в соцсетях об этом их соревновании за обладание... собой.Отчего-то журналисты даже решили проверить, действительно ли Максим Коломейцев собирался лететь тем злосчастным рейсом или придумал всю историю, чтобы повысить на трагедии личный рейтинг по продаже недвижимости в Сочи. Ну кто усомниться в удачливости приобретения, если сделку вел счастливчик Максим?!К слову, у мужчины не оказалось ни выписки из банка, ни смс-уведомления о покупке авиабилетов. Да что там, у недавнего «героя дня» даже голос пропал.- Я не хочу больше общаться с прессой, - заявил он «Комсомольской правде», когда мы позвонили ему после разоблачения.Однако данных о том, кто покупал билеты, а потом сдал их, в \\"Саратовских авиалиниях\\" не смогли бы предоставить в принципе. Наш журналистский эксперимент это подтвердил. Потому Максим Коломейцев, который должен был лететь три года назад в Орск к семье, все-таки попал в число счастливо спасенных.- У меня все хорошо, перевез из Орска мать. Многие друзья тоже переехали в Сочи. Правда, с девушкой своей расстался. Устроил оргию втроем, теперь отмечаю день рождения вот так масштабно. 11 февраля - именины в квадрате же, - говорит Максим Коломейцев.На журналистов Максим больше не обижается, но это не точно.С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬВыживший пассажир Ан-148: Я сегодня праздную свой второй День рожденияСочинец Максим Коломейцев сдал билет до вылета злосчастного самолета (подробнее)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамолет Ан-148 разбился в ПодмосковьеВ воскресенье, 11 февраля, появилась информация о крушении самолета в Подмосковье. По некоторым данным, речь идет об Ан-148, принадлежащем авиакомпании «Саратовские авиалинии».Как выяснилось, воздушное судно вылетело из аэропорта Домодедово в 14:21 мск, однако через семь минут после взлета лайнер неожиданно исчез с экранов радаров. Известно, что самолет должен был следовать рейсом Москва - Орск (подробнее).А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙСемь чудесных спасений в авиакатастрофахВыжить в авиакатастрофе... Действительно, за всю историю гражданской авиации было множество пассажиров, которым удалось избежать трагедий. Кто-то из них проспал или опоздал на злополучный рейс и благодаря этому остался живым. Но есть и по-настоящему чудесные спасения, объяснить которые просто невозможно. Мы сдеали подборку самых невероятных историй о людях, переживших крушение самолетов (подробнее).