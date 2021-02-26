В Краснодаре таксист вернул бизнесмену сумку с 3,5 миллионами рублей

Разыскать пассажира и вернуть сумку решил сам таксист. Фото: Иван МАКЕЕВ

А что бы вы сделали, если бы нашли 3,5 миллиона рублей, оставленных в портфеле на сидении? Большинство, скорее всего, уже знают, куда потратить эти деньги. А вот краснодарский водитель такси по имени Самсон об этом даже не задумался — он не из тех, кто берет чужое.

Эту невероятную историю рассказал сам пассажир по имени Дмитрий. По словам мужчины, вместе с друзьями он решил встретиться в одном из кафе в Юбилейном микрорайоне.

- Мы вышли из такси и пошли в заведение, а через полчаса я понимаю, что забыл портфель в такси, - рассказывает Дмитрии .

В сумке лежало ни много ни мало 3,5 миллиона рублей. Таксист, увидев забытую вещь, по всей видимости, решил узнать, есть ли какие-то данные владельца, чтобы выйти с ним на связь. Открыл сумку и ахнул: там миллионы! Таких деньжищ мужчина раньше и в глаза не видел.

Без лишних раздумий он принялся искать владельцев. Заявку он оставил в сервисе по вызову такси, где и работает. Объяснил, мол, вот подвез пассажира, а он забыл сумку.

- Я с ним связался. И хотя он уже взял другой заказ, таксист согласился его отменить и привезти портфель обратно, - продолжает свой рассказ Дмитрий. - А перед этим я ему сказал: «Привезите, пожалуйста, срочно портфель, потому что там лежат важные документы и мне сейчас их нужно отдать». Когда я сел в авто, он улыбается и говорит: «Пересчитай свои документы, чтобы ко мне не было претензий». Конечно же, все было на месте. Я его отблагодарил, и мы разошлись.

Пассажир до сих пор поражен тем, что эта неприятная ситуация произошла без каких-либо сложностей и стрессов.

- Сегодня весь день думаю об этом человеке! Очень порядочный, честный и просто хороший мужчина! Пускай Бог его благословит! - добавил краснодарец.

Увы, связаться ни с одним из участников этой доброй истории «КП» - Кубань» пока не удалось. На запрос в сервисе по вызову такси оперативно ответить не смогли. Не удалось разыскать водителя и через службу поддержки. Сам пассажир тоже пока не откликнулся. Возможно, просто ни тот, ни другой после внезапно свалившейся славы сейчас не хотят публичности.