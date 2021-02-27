Энергетики Сочи просят жителей отнестись внимательно к этому. Ведь свет будут вырубать для того, чтобы отремонтировать коммуникации. А мы узнали, где будут отключения света в Сочи 1 марта 2021.Энергетики дают это время, но это не значит, что света не будет все эти часы. Обычно вырубают на пару часов в течение указанного времени.Адлерский районУлицы Турбинная, Центральная, Южная, Православная - 06:00 до 18:00 1 марта.Хостинский районУлицы Фурманова, Аллея Челтенхэма Шоссейная, Буковая 1-50, Дубовая. Также будут отключения свет в СТ «Фронтовик» 3,6, 7; а также на улице Тепличной, 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 16/1 и улице Следопытов, 3,7 - 1 марта с 08:00 до 19:00.Центральный районУлицы Донская, 92, 90, Чехова, 48; Театральная, Водораздельная, 1, Транспортная, 135, Конституции СССР, 44/5,44а,44, Пластунская, Дагомысская и ТЦ Юбилейный - 08:00 до 19:00 1 марта.Лазаревский районПоселок Якорная Щель, улицы Придорожная, Главная и переулок Придорожный - с 08:00 до 17:00 1 марта.