Ключ к здоровью и долголетию в крепком иммунитете

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Что лучше - уделять много времени профилактике и быть здоровым, или лечить болезни по мере их появления? Представители восточной медицины однозначно выберут первый вариант. Самым главным в профилактике является иммунитет. Чем он крепче, тем меньше человек страдает от различных недугов.

- Крепкий иммунитет - это основа здорового организма, - уверен основатель клиники «Доктор Тай» потомственный медик Тхан Ван (Дык) Тай. – Сейчас, во время пандемии и грядущей весны с ее переменчивой погодой внутренние силы организма очень важны.

Почему восточная медицина?

Проверенные веками методы органичны, имеют мало противопоказаний и побочных эффектов. Плюс ко всему, в клинике «Доктор Тай» специалисты не являются адептами исключительно восточной медицины.

- Сегодня методы лечения в нашей клинике – это симбиоз двух кардинально разных, но эффективных философий европейской и восточной медицины. В итоге мы достигаем максимального результата – отсутствия болезней и креп