«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 27 февраля 2021.В Краснодарском крае число больных коронавирусом все еще вызывает определенную тревогу. Хотя, число количество выздоровевших от опасной инфекции уже давно превышает число заболевших. По последним данным в регионе 160 зараженных. Среди них: трое – это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 38 тысяч человек.- Сейчас 86 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 1900 человек в крае скончались от коронавируса.Режим повышенной готовности в регионе пролонгирован до 14 марта. Документ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Постановление обязывает жителей и туристов продолжать носить СИЗ в местах массового скопления людей. Требование соблюдать социальную дистанцию тоже остается в силе.Магазины и предприятия общественного питания обязаны обеспечивать соблюдение масочного режима работниками и посетителями.В регионе продлен запрет на проведение развлекательных мероприятий, а количество участников деловых семинаров не должно превышать 100 человек.Хроническим больным и жителям старше 65 лет предписан режим самоизоляции.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 27 февраля 2021В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 48 новых случаев заболевания.Коронавирус в Анапе 27 февраля 2021В Анапе положительный тест на коронавирус получили 7 человек.Коронавирус в Сочи 27 февраля 2021В Сочи COVID-19 подтвердился у 5 человек.Коронавирус в Геленджике 27 февраля 2021В Геленджике за последние сутки 7 заболевших.Коронавирус в Туапсе 22 февраля 2021В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 8 инфицированных.Коронавирус в Ейске 22 февраля 2021В Ейском районе коронавирус не подтвердился.