«240 тысяч за магию»: Экстрасенс-мошенница орудует на Кубани

Фото: архив КП

На Кубани экстрасенс обманула жительницу Гулькевичей. Жертва поддалась на уговоры и отдала мошеннице 210 тысяч рублей и украшения на 30 тысяч рублей за магические услуги.

38-летняя жительница Гулькевичского района в полиции рассказала подробности происшествия. «Провидица» подошла к ней на рынке, как из-под земли выросла. Женщина долго не решалась пойти на отчаянный шаг.

Мошенница «обрабатывала» ее несколько месяцев. Она подробно объясняла жертве, какие экстрасенсорные услуги окажет, почему это должно принести счастье. Через три месяца женщина все-таки поддалась на уговоры. Образ «провидица» стоял перед глазами и днем, и ночью. Возможно, мошенница использовала агрессивные техники гипноза – сейчас в деле разбирается полиция.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Преступление попадает под статью ст. 159 ч. 2 УК РФ «Мошенничество». Но, как следует из материалов проверки, личность злоумышленницы пока установить не удалось, так как жертва преступления не может ее толком описать, повторяя только, что экстрасенс была «приятной женщиной».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что экстрасенс взял с клиента миллион рублей за странные советы и пропал. Мага из Новороссийска сейчас ищет полиция

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