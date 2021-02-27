Подробности массовой аварии в тоннеле совмещенной дороги Адлер – Красная Поляна: двое пострадавших и «черные пробки»

Скрин из видео: https://t.me/sochitypical

В Сочи из-за ДТП с четырьмя автомобилями затруднено движение на дороге в Красную Поляну. Серьезная авария произошла утром 27 февраля. Машины столкнулись в первом тоннеле совмещенной дороги Адлер-Красная Поляна.

- По предварительным данным, водитель Hyundai Starex при движении в тоннеле выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с Volkswagen Polo, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев. – Далее он продолжил движение и врезался еще в две других машины: Hyundai Starex и BMW.

Скрин из видео: https://t.me/sochitypical

По словам Евгения Кривоконева, за медицинской помощью после аварии обратились два человека. В данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. На месте ЧП работают сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и экстренных служб. По факту ДТП проводится проверка.

Источник: Яндекс. Карты

ДТП спровоцировало «черные пробки» в районе аварии. Напомним, что сейчас в Красной Поляне зимний сезон в разгаре. На горнолыжные курорты приезжают ежедневно тысячи человек, в выходной день туристов особенно много. Большинство лыжников и сноубордистов едут кататься на своих автомобилях, усугубляя и без того сложную ситуацию на дорогах Сочи.

По предварительной информации, среди участников аварии - Hyundai Starex одного из крупных туроператоров России. Находились ли экскурсанты в момент столкновения в салоне автомобиля, пока не сообщается.

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