Новые погодные катаклизмы ждут Краснодарский край. И если в Краснодаре в субботу синоптики не прогнозируют существенных осадков, то воскресенье будет совсем другим. Напомним, что начало уик-энда ударило сильным юго-западным ветром, который 27 февраля усилится до 5-10 м/с, порывами до 12-17 м/с. Одновременно температура воздуха резко поднялась, днем в Краснодаре – от +9 до +11°С.- Ветер 27 февраля дует юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, в отдельных районах до 20 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.На Кубани температура воздуха субботним днем от +5 до +10°С. Местами в южной половине края воздух прогреется до +10+15°С. На Черноморском побережье переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер - юго-восточный и южный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.К воскресенью синоптики ожидают облачную погоду с прояснениями. Утром 28 февраля прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега.Ветер будет дуть западный с переходом на северо-западный и северный 5-10 м/с, в первой половине периода местами порывы 13-18 м/с.Температура воздуха в последний день зимы от -2 до +3°С, 1 марта огорошит кубанцев весенним морозом до -5°С. Возможно днем столбик термометра поднимется до +1+6°С.На Черноморском побережье переменная облачность, ливни и снегопады, особенно на участке от Джубги до Магри. Ветер юго-западный с переходом на северный 6-11 м/с, местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5°С, днем от +2 до +7°С.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБудет ли еще снег в Краснодарском краеОттепель, которая ожидается на Кубани, будет недолгой. Отметки начнут падать, правда, не во всех районах (подробнее)Отметки подскочат до +11: На Кубань придет весна, но ненадолгоМетеорологи рассказали, каких сюрпризов от природы ждать жителям Краснодарского края в ближайшее время (подробнее)Когда в Краснодарский край придет веснаЗа погоду сейчас отвечает гребень антициклона, накрывшего аномальными морозами центр Европейской России. Но очень скоро Краснодарский край ждет настоящий погодный сюрприз (читайте далее)