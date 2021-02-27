В Сочи утром 27 февраля произошла серьезная авария. Машины столкнулись в первом тоннеле совмещенной дороги Адлер-Красная Поляна.- По предварительным данным, водитель Hyundai Starex при движении в тоннеле выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с Volkswagen Polo, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев. – Далее он продолжил движение и врезался еще в две других машины: Hyundai Starex и BMW.По словам Евгения Кривоконева, за медицинской помощью после аварии обратились два человека.Среди участников аварии - Hyundai Starex одного из крупных туроператоров России. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сочи из-за ДТП с четырьмя автомобилями затруднено движение на дороге в Красную ПолянуНа месте аварии работает полиция, медики и сотрудники МЧС, подробности происшествия выясняются (продолжение)«Машины в хлам»: В Сочи произошла жуткая авария по дороге в Красную ПолянуПо предварительным данным, водитель Hyundai ехал в сторону Адлера. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу и столкнулся автомобилем Mitsubishi (читать далее)