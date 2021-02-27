Житель Геленджика спортсмен Иван Пимонов успешно совершил холодный заплыв в зимнем море и установил рекорд России.Он успешно преодолел порядка двух километров через бухту города-курорта: от Толстого мыса на Тонкий.Заплыву предшествовала зарядка с местными «моржами».- Плыл один, без ласт и гидрокостюма в морской воде, температура которой 9,9 градусов, - рассказал Иван Пимонов. – На соревнованиях по холодному плаванию дистанции обычно не превышает 200 метров.В копилке Ивана Пимонова кубки России, награды за победы в первенстве мира по многоборью , бегу и стрельбе.- Поболеть за Ивана и поддержать его на пляже собрались любители зимнего купания и жители курорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Геленджика.Особенно переживала за спортсмена его жена.Плавец преодолел 1852 м, то есть одну морскую милю. Но волны постоянно сносили его в сторону. В итоге за 43 минуты 58 секунд Иван Пимонов проплыл 3,41 км.За рекорд спортсмена наградил медалями и благодарностью глава Геленджика Алексей Богодистов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСпортсменка из Кропоткина поставила рекорд Европы по подводному плаваниюВ Саратовской области прошел Кубок России по подводному спорту (плавание в ластах - Авт.). За награды турнира боролись спортсмены из 25 регионов России, в том числе - из Краснодарского края. По итогам заплывов кубанцы завоевали шесть медалей: две золотые, три серебряные и одну бронзовую (продолжение)