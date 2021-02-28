Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о перспективах жителей садовых некоммерческие товарищества. Он обратил внимание, что дачные амнистии не дают право СНТ считаться поселком.- При предоставлении в свое время под огороды и садоводство этих земель никогда не было в планах строить школы и детские сады, - отметил глава Краснодара. - Там просто нет никаких территорий, где можно реализовать подобные проекты.Напомним, что в краевом центре жителей садоводческого товарищества «Связист» записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Их главные вопросы: отсутствие газа, высокая стоимость коммунальных услуг и плохие дороги. СНТ «Связист» расположено в районе 12-го км Ростовского Шоссе.— Инфраструктурные сложности, по действующему законодательству, владельцы частной собственности должны решать своими силами, — прокомментировали в пресс-службе мэрии Краснодара. — По вопросу энергоснабжения СНТ администрация готова оказать поддержку.Представитель мэрии пояснила, что жителям может быть оказана помощь при ведении переговоров между сетевой компанией и собственниками жилья.По проблеме газификации в мэрии «Связисту» поставили в пример девять садоводческих товариществ, которые объединились в некоммерческое партнерство и привлекли инвестора.Администрация выразила готовность оказать финансовую поддержку при ремонте дорог, если позволит городской бюджет.Всего в городе более 200 садовых товариществ и большинстве случаев люди в них живут круглый год.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМэрия Краснодара ответила на вопросы жителей садоводческого товарищества «Связист»Представитель мэрии пояснила, что жителям может быть оказана помощь при ведении переговоров между сетевой компанией и собственниками жилья (подробности)В 13 садовых товариществах Краснодара тянут газВ Краснодарском крае реализуется масштабный инвестиционный проект, позволит обеспечить газом 13 СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество), где проживают свыше 20 тысяч человек (продолжение)