Всех жителей Кубани сейчас волнует прививочная кампания. О том, кто большое должен думать о здоровье - сами люди или государство, - рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда» председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения ЗСК Николай Петропавловский.- Помните раньше мы открывали госпитали в крае чуть ли не каждую неделю, сегодня мы их закрываем, точнее, возвращаем медучреждения в привычный режим работы, - рассказывает Николай Петропавловский в эфире программы «Время первых» (каждую пятницу в 13:00 на 91.00 FM в Краснодаре, ведущая - Александра Кошелева).Сейчас в регионе идет активная кампания по вакцинации от коронавируса. И люди разделились на три лагеря: те, кто переболел, те, кто сделал прививку и те, кто не хочет вакцинироваться, но и заболеть тоже.- Так не бывает. Вакцинация придумана нашими учеными, ее эффективность признана мировым сообществом, - говорит Петропавловский. – Иммунитет начинает вырабатываться на 10 день после прививки. И два компонента, а также сроки введения вакцины придуманы не просто так. Если вы сделали прививку во вторник, то надо явиться на второй этап ровно через 21 день, а не когда удобно.Подобные казусы уже были, когда в прививочном пункте закончились вакцины.- Часть людей должна была привиться в четверг, часть в пятницу, часть в субботу и часть в воскресенье, но все пришли, когда им было удобно – в субботу, - рассказывает Николай Петропавловский. – На сегодня в крае привито более 130 тысяч человек.Так является ли Краснодар самым комфортным для жизни?Недавно в сети появился рейтинг, согласно которому Краснодар оказался самым комфортным для жизни городом России, сильно обогнав Москву и Санкт-Петербург. Однако далеко не все согласились с этой позицией. Например, популярный урбанист Илья Варламов уверен, что только за одно существование Музыкального микрорайона Краснодар и близко нельзя включать в подобные рейтинги.Вице-спикер ЗСК Николай Петропавловский вообще заявил, что подобного рода ТОП-чарты городов не могут быть объективными.- Подобные рейтинги составляются либо для себя, либо для того, чтобы на этом деле заработать, либо для хайда. Оценивать качества жизни могут только жители тех городов, о которых идет речь. Я уверен, что подавляющее число краснодарцев любит свой город, но при этом у них есть ряд вполне обоснованных претензий к нему. Как можно сравнивать кислое и зеленое и ставить в один рейтинг Краснодар и Сургут. Чтобы быть объективным, нужно какое-то время пожить в каждом из городов. Иначе все эти списки от лукавого.Здоровье закреплено в КонституцииКраевые законы по следам Конституции РФ делают граждан также ответственными за свое здоровье, как и государство. Николай Петропавловский уверен, что это очень правильное решение.- Есть взвешенные мировые данные, что влияет на здоровье человека: наследственность, питание, образ жизни, качество воздуха, качественное здравоохранение. Результат таков, что на качественное здравоохранение приходится не более четверти. Остальная часть – это совокупность прочих факторов. Сейчас на деле мы имеем не здравоохранение, а «здравовосстановление», когда мы тратим-тратим-тратим здоровье, а потом, когда оно заканчивается, бросаемся его реанимировать. Причем, требуем в кратчайшие сроки. Мы должны создавать условия для того, чтобы люди сами заботились о своей здоровье, чтобы переживали о нем не тогда, когда уже поздно. При этом медицина никуда не исчезает.