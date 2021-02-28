Царство льда в Гуамском ущелье: разнообразие сосулек восхитило туристов

Фото: instagram.com/lagonaki_travel

В Краснодарском крае несколько дней держались суровые для южного региона морозы. В горах и ущельях природа успела сотворить уникальные ледяные пейзажи. В Гуамском ущелье туристов восхитило разнообразие сосулек. Ледяные иглы они сняли накануне.

Фото: instagram.com/lagonaki_travel

Фото: instagram.com/lagonaki_travel

- Здесь огромные «конские хвосты» соседствуют с развесистой ледяной бахромой, длинные гирлянды изо льда сменяются сплошными замёрзшими стенами, а игривые морозные кружева чётко выделяются на фоне строгих органных труб, - описали зимнюю красоту в Гуамском ущелье отдыхающие.

Фото: instagram.com/lagonaki_travel

Фото: instagram.com/lagonaki_travel

Сейчас выше конечной станции узкоколейка завалена метровым слоем снега, в некоторых местах высота сугробов доходит до трех метров. Туристы отмечают, что ходить там сложно. Но организаторы выбирают для туристов безопасные маршруты. В том числе, хороший обзор на ледяную сказку открывается и из окон экскурсионного паровозика.

Фото: instagram.com/lagonaki_travel

Фото: instagram.com/lagonaki_travel

Стоит отметить, что в начале марта в Краснодарском крае будет снежно. Белые мухи полетят 1 и 3 марта, также около пяти дней будет заметать с 7 числа, при плюсовых температурах возможен дождь. По прогнозам, в горах и ущельях региона морозная красота останется до конца первого весеннего месяца.

Фото: instagram.com/lagonaki_travel

Фото: instagram.com/lagonaki_travel

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