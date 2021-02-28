Оголившуюся на сочинском склоне девушку пристыдили в соцсетях

Скриншот с видео instagram.com/sochi__today

На одном из горнолыжных курортов Сочи сноубордистка сняла ролик с перевоплощением. Сначала девушка ехала в экипировке, а после того как отхлебнула из фляжки неизвестного волшебного напитка, оказалась оголившейся до купальника.

- Где такой напиток волшебный взять? Может, ребята местную чачу с собой прихватили? - написал автор под роликом в Instagram.

После публикации спортсменку пристыдили пользователи сети. Они окрестили девушку охотницей за мужским вниманием и искательницей миллионеров, ради которых она якобы так рекламирует себя.

«Если это попытка представить себя в сцене «из жизни миллионеров» то это убого, как у Мольера в «Мещанине во дворянстве», «Уже банально и беспонтово», «Деградация», – пишут в соцсетях.

Но многие все-таки заступились за сноубордистку, отметив, что в Сочи каждый год даже организуют массовый спуск лыжников и сноубордистов в купальниках, и никого это не возмущает.

«Красивая девушка в купальнике, почему бы и нет», «Кто возмущается и стыдит девушку, просто жалкие и завистливые человечки», «Очень красиво, молодцы», - добавляют другие комментаторы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что житель Геленджика установил рекорд России по заплыву в зимнем море. Спортсмен успешно прошел дистанцию порядка двух километров через бухту города-курорта.

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