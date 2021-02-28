Пашу и Ханна вместе с дочкой прокатились на собачьих упряжках в Сочи

Фото: instagram.com/offi_hanna

Пашу и Ханна не из тех, кто подолгу обдумывает и планирует свой отдых. Поехать в Сочи было для супругов решением нескольких часов. На курорт звездная пара, конечно же, взяла и дочку Адриану.

- Какое же счастье иметь такую лёгкую на подъём семью. Днём решили и следующим утром уже улетели Счастливая жизнь в этом и заключается: жить яркими эмоциями, путешествуя всей семьёй, заниматься любимым делом, вдохновляя других строить и украшать свою жизнь. Мы в Сочи и нам классно, - написала на своей страничке в Instagram Ханна.

instagram.com/offi_hanna

Путешествие было организовано по большей части для малышки. Пашу и Ханна покатались в снег на подъемниках, погладили хаски и промчались с ветерком на санках с собачьими упряжками. В Сочи, по словам певицы, они пробудут три дня.

- Тут невероятно красиво и снежно. Наши дни уже распланированы. Адрианочка поучится кататься на лыжах. А мы с Аней просто отдохнем, - прокомментировал поездку Пашу.

instagram.com/offi_hanna

Сейчас сочинские склоны засыпает снегом. Белыми хлопьями восхитились певица и продюсер в соцсетях, такой погоды они не ожидали и были очень рады метели. По прогнозам, пушистые снежинки в горах курорта ожидаются и в первый день весны.