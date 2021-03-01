Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 марта 2021: названы самые зараженные районы

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 29 февраля 2021

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 1 марта 2021. В Краснодарском крае наблюдаются качели заболеваемости. За последние сутки в госпитали Кубани с COVID-19 попали 157 человек, 14 - умерли. Всего же с начала пандемии в регионе число случаев заболевания COVID-19 превысило 38 тысяч человек.

- Сейчас 77 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона.

Инфографика оперштаба края

Самыми зараженными за время пандемии стали Выселковский, Крыловской и Тбилисский районы, а также Краснодар и Геленджик. Среди здоровых отмечены Каневской, Новокубанский, Отрадненский и Брюховецкий районы.

Вакцинация от коронавируса продолжается. Стабилизацию ситуации с инфекцией связывают с прививочной кампанией. В минздраве ответили на самые часто задаваемые вопросы.

Стоит отметить, что многие жители разных российских регионов проходят реабилитацию после COVID-19 в здравницах Сочи. Программы после тяжелой болезни предлагают более 20 санаториев.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 1 марта 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 46 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 1 марта 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 17 человека.

Коронавирус в Сочи 1 марта 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 14 человека.

Коронавирус в Геленджике 1 марта 2021

В Геленджике за последние сутки 12 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 1 марта 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки 6 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 1 марта 2021

В Ейском районе коронавирус подтвердился у двух человек.