Здоровый разговор: Как укрепить иммунитет и не допустить осложнений после ЛОР-заболеваний

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Можно ли вылечить аллергию? Какие методы и препараты помогают усилить иммунитет? Как перенесенный коронавирус сказывается на естественной защите организма?

Об этом и не только в прямом эфире «Здорового разговора» расскажет аллерголог-иммунолог Центра восстановления здоровья «КБЛ» Елена Коваленко.

А еще поговорим о лор-заболеваниях. На какие проблемы со слухом чаще всего жалуются люди? Какой самый распространенный диагноз? С какими заболеваниями уха и слуха могут помочь? Об этом поговорим с врачом-отоларингологом центра восстановления здоровья «КБЛ» Юлией Фиткаленко.

Центр восстановления здоровья «КБЛ» находится в Краснодаре, ул. Герцена, 267. Тел: 8 (861) 201-9-201.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

Трансляция эфира: youtu.be/WUnVuBICnww