Мощнейшая магнитная буря класса G2 накрыла Кубань 1 марта. Ее спровоцировала вспышка на солнце утром 28 февраля 2021 года. Последний раз такая буря была в регионе еще в сентябре 2020-го.- Это умеренная буря, – говорят в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.Всего существуют бури пяти классов. Например, уровень G1 провоцирует сбои в работе энергетических систем и влияет на миграцию птиц и животных.Класс G2, который накрыл Кубань в понедельник, приводит к нарушениям в связи и перебоям в работе систем навигации.Тяжелее остальных такую бурю переносят метеозависимые люди. Они могут ощутить легкое недомогание, боли в области сердце, желудка и головы. Также им грозят нарушения сна и обострение хронических заболеваний, снижение активности, слабость, нервозность и дрожь.Ученые заявляют, что лучшие способы справиться с последствиями бури, – хороший сон и минимум стрессовых ситуаций.Отмечается, что небольшая магнитная буря накроет Кубань 18 и 19 марта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрогноз погоды на март 2021 в Краснодарском крае: что ждать в первый месяц весныВыяснили, будет ли тепло, или же людям придется мерзнуть (читайте далее).