Три причины, почему ФК «Краснодар» провалил рестарт сезона

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

«Краснодар» – единственный российский клуб, который вышел в плей-офф еврокубков. Команда Мурада Мусаева стала третьей в группе Е в Лиге чемпионов и пробились в плей-офф Лиги Европы.

На стадии 1/16 финала турнира «быки» встречались с обидчиком московского ЦСКА хорватским «Динамо Загреб» и дважды уступили. Сперва они проиграли дома – 2:3, – а затем и на выезде – 0:1.

Так за неделю команда Мурада Мусаева вылетела сразу из двух турниров. Между играми с «Динамо» «Краснодар» уступил «Сочи» (1:2) в Кубке России.

В воскресенье мучения «быков» продолжились уже в чемпионате. Они сыграли вничью с «Уралом» (2:2) и рухнули на восьмое место в турнирной таблице. Команда Мурад Мусаева набрала 30 очков в 20 турах – это на 11 меньше, чем у лидирующего «Зенита» из Санкт-Петербурга.

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Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Отсутствие трансферов

- Если будут варианты, мы обязательно сделаем попытку покупки игрока. Я доволен комплектованием команды. Процесс селекции идет круглый год, – эту фразу Мурад Мусаев повторяет как мантру. Последний раз главный тренер «Краснодара» произнес ее после поражения от «Динамо Загреб» (2:3) в первом матче.

За зиму «быки» подписали всего двух игроков: защитника французского «Монпелье» Ойонго Амбруаза и вратаря «Ростова» Егора Бабурина. Оба футболиста пришли в клуб на правах аренды из-за травм основных игроков.

Неудивительно, что ни один из них не попал даже в заявку команды на Лигу Европы. Обоих игроков «Краснодар» подписал уже в феврале, когда трансферное окно в Европе было уже закрыто.