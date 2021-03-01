Надвигается суровый циклон: Кубань снова засыпет снегом

Фото: Олег ЗОЛОТО.

Большинство из нас надеялись, что, перевернув календарь, можно будет сполна насладиться весной. Но, увы, у погоды свои планы - начало марта в Краснодарском крае, говорят метеорологи, будет далеко не теплым.

На данный момент на Кубань оказывает влияние небольшой частный циклон. Он образовался над горами Северного Кавказа.

- Его облачная спираль временами будет закрывать небо, проливаясь короткими дождями, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» метеорологи. - В отдельных районах возможен мокрый снег.

Затем циклон станет «суровее», что позволит зиме еще огрызнуться зарядами снега. Так, 2 и 3 марта на большей территории края ожидается мокрый снег, а где-то будет прям засыпать. При этом 4-го числа погода ненадолго даст передышку.

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