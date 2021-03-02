В Краснодаре представили концепцию развития парка «Солнечный остров». Будущее парка будут определять жители краевого центра. По поручению главы города мэра Евгения Первышова, открыто голосование по вопросам дальнейшего благоустройства одной из самых популярных у краснодарцев зеленых зон.Например, жители могут выбрать, какие детские, спортивные или развлекательные объекты будут размещены в «Солнечном острове» или какой тип озеленения лучше использовать. Парк будет четко зонирован: тихие аллеи со скамейками, зоопарк, городок аттракционов, спортивные объекты, площадка для проведения массовых мероприятий.Парк является особо охраняемой природной территорией со строгим режимом использования, его благоустройство будет проводиться с учетом данного статуса, который был установлен еще в 1988 году.- Важно вовлечь в обсуждение как можно больше заинтересованных людей — и депутатов, и активных общественников, всех жителей города, - считает мэр Краснодара Евгений Первышов. - Солнечный Остров — не какая-то обособленная территория, а всеми любимый парк.Все предприниматели, которые имеют разрешительные документы и право собственности на капитальный объект своих объектов в парке, получат стилистическое решение.По словам главного архитектора Краснодара Наталья Машталир, в зоне активности парка намечено создать теннисный корт, футбольное поле, волейбольную площадку, велопрокат и даже памп-трека, рассчитанный на проведение соревнований российского и мирового уровня. Но для этого требуются послабления на территории охранного режима.А пока более 80 незаконных построек сносят в парке «Солнечный остров». Занимаются демонтажем владельцы сооружений. Они буквально усыпали прогулочную зону в парке. Это ларьки, навесы, заборы, летние кафе и не только.Как рассказали в мэрии, эти участки, на которых находятся торговые точки, были в аренде у предпринимателей. И сейчас все эти договора прекращены. А значит, и все сооружения необходимо демонтировать так как они находятся на муниципальной земле незаконно.Говоря о законности размещения объектов на территории парка, важно подчеркнуть, что решение о сносах принимала не администрация, а суд. Причем - по каждому конкретному делу. При этом давался правовой анализ законности расположения объектов недвижимого имущества на данной территории.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что жители Краснодара подписывают петицию в пользу пляжа в парке «Солнечный остров».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОколо сотни незаконных сооружений снесут в парке «Солнечный остров»Временные сооружения на этой территории не принадлежат муниципальному учреждению. Ранее земельные участки, на которых располагались эти постройки, предоставлялись предпринимателям в аренду. Сейчас договора прекращены, и в соответствии с законом необходимо демонтировать сооружения, которые находятся на муниципальной земле незаконно (продолжение)В парке Солнечный остров сносят кафе и ларькиВ краснодарском парке «Солнечный остров» снесут 89 конструкций. Как оказалось, они возведены там незаконно.- В конце прошлого года земельный участок, на котором располагаются эти постройки, предоставлен в постоянное бессрочное пользование МБУ «Краснодарские парки», - говорит замначальника управления муниципального контроля Краснодара Станислав Прасол. - Временные сооружения, которые находятся на этой территории, не принадлежат муниципальному учреждению (продолжение)Как повлияет приток новых жителей на экологию в Сочи?Любовь россиян к курорту понятна: теплый климат, олимпийская инфраструктура, Черное море, лыжные трассы в Красной Поляне и южный колорит (продолжение)