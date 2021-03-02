Коронавирус Covid-19 2 марта 2021 1:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 2 марта 2021: более 300 студентов вузов из-за контакта с заболевшими переведены на дистанционное обучение

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 2 марта 2021