Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 2 марта 2021: более 300 студентов вузов из-за контакта с заболевшими переведены на дистанционное обучение

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 2 марта 2021.В Краснодарском крае число больных коронавирусом все еще тревожит. Хотя, число выздоровевших от опасной инфекции уже значительно превышает число заболевших. По последним данным, в регионе 150 зараженных. Среди них: двое – это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 38,5 тысяч человек.- Сейчас 86 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 1944 человека в крае скончались от коронавируса.Около 340 студентов вузов края из-за контакта с заболевшими опасной инфекцией переведены на дистанционное обучение. Учебные заведения не спешат снимать у себя ранее принятые ограничения.Так, студенты Северо-Кавказского филиала Российского госуниверситета правосудия по решению головного вуза по-прежнему продолжают занятия исключительно удаленно.- В регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции закрыты 6 групп в 5 детских садах Сочи, Анапы, Новороссийска, Староминского и Крыловского районов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Министерстве образования, науки и молодежной политики края.Кроме того, на удаленке 8 классов в 8 школах Краснодара, Сочи, Новопокровского, Туапсинского, Щербиновского и Мостовского районов. Инфекция не спешит покидать Кубань.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 2 марта 2021В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 43 новых случаев заболевания.Коронавирус в Анапе 2 марта 2021В Анапе положительный тест на коронавирус получили 7 человек.Коронавирус в Сочи 2 марта 2021В Сочи COVID-19 подтвердился у 21 человека.Коронавирус в Геленджике 2 марта 2021В Геленджике за последние сутки 3 заболевших.Коронавирус в Туапсе 22 февраля 2021В Туапсинском районе за минувшие сутки не выявлено инфицированных.Коронавирус в Ейске 22 февраля 2021В Ейском районе коронавирус ни у кого не подтвердился.