Кадр – огонь! Так часто говорят про его работы. Он специализируется на репортажах про ЧС и получал призы различных конкурсов. Уроженец Самары, поработавший в разных местах, стал профессиональным фотокорреспондентом, переехав на Кубань. Снимает для газет, информагентств и порталов. Удивляет тем, что легко меняет сферы деятельности: берет в руки метлу дворника или садится за руль такси.Гостем программы «Все свои» станет журналист Николай Хижняк, который расскажет, как стал волонтером поискового спасательного отряда.Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.Трансляция эфира: youtu.be/0nbrea4gh58