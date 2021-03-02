На Кубани поздравили со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

Фото СУ СК по краю

ИО руководителя следственного управления СК России по краю Андрей Маслов побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны и труда Ивана Ивановича Курбакова и вручил ему от имени Председателя СК России Александра Бастрыкина медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Фото СУ СК по краю

8 января этого года ветеран отметил вековой юбилей. Службу в армии Курбаков начал в октябре 1940 года, когда был призван на срочную службу. Служил в Севастополе, в учебном отряде Черноморского флота. После этого участвовал в обороне Севастополя, и в этой битве был ранен. Ветеран награжден Орденом Великой Отечественной войны I степени, медалью «Жукова» и другими знаками отличия.

После войны Иван Курбаков работал чертежником на комбинате, штурвальным на станции, комбайнером, машинистом в колхозе. В 1979 году Иван Иванович переехал в Архипо-Осиповку Краснодарского края. Поселок стал его родным домом.

Иван Иванович и сейчас входит в состав сельского Совета ветеранов. Несмотря на возраст, активно проводит работу по воспитанию молодежи в патриотических традициях.

Интересная деталь- ветеран занесен в книгу рекордов России, как самый возрастной водитель легкового автомобиля.

Фото СУ СК по краю

- Вручая награду, Андрей Маслов пожелал ветерану здоровья, долголетия и неиссякаемой энергии. Он поблагодарил Ивана Ивановича за проявленные мужество и героизм, а также за помощь в организации патриотического воспитания,- рассказали в СУ СК по краю.

Фото СУ СК по краю

От коллектива следственного управления Ивану Ивановичу подарили бытовую технику. Офицеры заверили ветерана, что всегда готовы оказать ему помощь и поддержку.