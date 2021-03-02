О том, что в новороссийском пансионате имени Майстренко отравились воспитанники академии футбола из Крыма, стало известно 19 февраля. Тогда с признаками отравления в больницу были доставлены 17 человек, жившие в пансионате.В связи с этим в пансионат тут же потянулись многочисленные проверяющие. И сотрудники Роспотребнадзора обнаружили у повара местной столовой норовирусную инфекцию. Этот вирус вызывает острые расстройства системы пищеварения, и может передаваться окружающим.Кроме того, у проверяющих появилось множество вопросов к качеству продуктов, которыми потчевали гостей пансионата. Вес просроченных продуктов измеряется в центнерах.- В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора также нашли в пансионате более 400 кг просроченной продукции. Сотрудников пищеблока отстранили от работы,- сообщили в надзорном ведомстве.По имеющимся данным, все пострадавшие, в том числе 12 футболистов в возрасте 15-17 лет и пятеро взрослых, уже выписаны из стационара.