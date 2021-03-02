Для темы реконструкции краснодарского кинотеатра «Аврора» больше всего подходит слово «эпопея». Знаковое и любимое горожанами место в центре закрыли на ремонт еще в далеком 2015 году.Тогда были предприняты несколько попыток начать реконструкцию кинотеатра, предлагались различные проекты, тема стала одной из центральных в обсуждениях пользователей соцсетей. Но вопрос довольно долго не двигался с мертвой точки.Наконец, в 2017 году о своем намерении реконструировать «Аврору» объявил известный предприниматель Сергей Галицкий. Много времени заняло урегулирование многочисленных юридических вопросов.Два года назад администрация Краснодара заключила концессионное соглашение на сумму около 3 млрд рублей по реконструкции «Авроры» с компанией Сергея Галицкого ООО «Инвестстрой».И вот теперь, похоже, процесс окончательно перешел в сугубо практическую плоскость . 2 марта на встрече с губернатором Кубани Сергей Галицкий представил готовый проект реконструкции «Авроры». Он также подчеркнул, что проект должен быть представлен для обсуждения горожанам.– Для нас это большая честь и ответственность. И мы хотим, чтобы горожане могли высказать свое мнение о проекте, который мы подготовили. Реконструкция займет время. Внешний вид останется без изменений. Но мы углубимся на 21 метр под землю. В подземно-цокольной части расположатся выставочный комплекс, кинозалы, кафе и четырехуровневый паркинг, – рассказал Сергей Галицкий.Согласно новому проекту, «Аврора» совершенно преобразится, и будет трансформирована в современный крупный культурно-досуговый комплекс. В наземной части хотят открыть киноконцертный зал на 1200 мест.– Проделана огромная работа. Если горожане примут такую концепцию, кинотеатр будет украшением краевой столицы, а также досуговым центром, которого в Краснодаре еще не было, – отметил в ходе встречи Вениамин Кондратьев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Как в лучших кинозалах мира»: Сергей Галицкий рассказал, какой будет краснодарская «Аврора»Вопрос реконструкции краснодарского кинотеатра «Аврора», похоже, сдвинулся с мертвой точки. Губернатор Кубани заявил, что привести в порядок одну из главных достопримечательностей города необходимо как можно скорее.(читать далее)