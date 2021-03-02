Весна на Кубани будет холоднее обычного

Воздух прогреется всего до +15 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Кубани, непривыкшие к таким обильным снегопадам, как были в январе и феврале, уже активно ждут потепления. Но, судя по прогнозам синоптиков, привычного мартовского тепла в этом месяце не будет. Хотя последние годы в начале весны всегда было солнечно и относительно тепло для этого времени года.

- Еще год назад показатели были выше нормы, в марте 2020-го воздух прогревался до плюс 22. Но такого тепла в этом году ждать не стоит, - говорит начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова. – У нас сейчас – холодное начало весны. В первой декаде марта будет идти дождь, а иногда даже и снег. Температура воздуха ночью от -7 до +7. На востоке края вообще столбики термометров опустятся до 13 градусов мороза. А вот дневные температуры по краю будут не такие и высокие, как мы привыкли - от 2 до 8 градусов тепла. И только в южной половине регионе будет теплее – до +15, но эти показатели будут только в отдельные дни.

7 и 9 марта в южной половине края вообще пройдет дождь.

Вторая декада месяца тоже особо не порадует теплом – также прогнозируют дожди с мокрым снегом.

- Ночные температуры будут от -5 до +7, дневные – от 4 до 10 тепла, - продолжает Попова. – И выше 15 градусов тепла столбики термометров не поднимутся в марте. Так что 20-градусной жары ждать не стоит в первом месяце весны.

В третьей декаде марта тоже будут лить дожди. И уже потеплеет до +14.

КОНКРЕТНО

А что с фруктами?

Из-за такой холодной зимы не померзли ли нежные кубанские персики и яблоки? Как обстановка в садах? Об этом рассказал начальник отдела садоводства минсельхоза Кубани Евгений Крицкий:

- Никаких опасений по получению полновесного урожая у нас нет. Те морозы, которые были, если и повредили сады, то не сильно. Например, мы отмечаем 10% повреждений на черешне в некоторых хозяйствах. Но из всего количество, что цветет, на черешнях и яблонях завязывается около пяти процентов. Это очень хороший урожай, обычно – 3 или 4% цветков завязывается. Из них потом и получается урожай. Поэтому, даже если 50% цветочных почек будет повреждено, это все равно даст возможность садоводам получит полновесный урожай.

Сейчас в садах региона идет обрезка деревьев, защита их от вредителей, подкормка, а также специалисты готовят систему капельного орошения.

- Снег, если он и выпадет снова, будет только плюсом, - уверен Евгений Крицкий. - Чем больше снега, тем больше урожай. Влага же идет в почву, снег сохраняет ее температура. Значит, не подмерзают корни. Главное – чтобы не было совсем сильных морозов и ветра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Будет ли еще снег в Краснодарском крае

Оттепель, которая ожидается на Кубани, будет недолгой. Отметки начнут падать, правда, не во всех районах (читайте далее).

Погода на 8 марта в Краснодарском крае: будет ли тепло и солнечно

Узнали, какой будет погода 8 марта в Краснодарском крае (читайте далее).