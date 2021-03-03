Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 3 марта 2021: точную диагностику пациентов с подозрением на COVID-19 сделают новые модули КТ

Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 3 марта 2021.

В Краснодарском крае число больных коронавирусом все еще далеко от стабильности. Хотя, число выздоровевших от опасной инфекции уже продолжительное время превышает число заболевших. По последним данным, в регионе 140 зараженных. Среди них: двое – это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 38,7 тысяч человек.

- Сейчас 80 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 1958 человек в крае скончались от коронавируса.

Максимально точную диагностику пациентов с подозрением на COVID-19 помогут делать два новых модуля компьютерной томографии. В марте оборудование будет запущено в Сочи.

- Высокотехнологичное медицинское оборудование готово к приему пациентов в медицинских учреждениях Центрального и Хостинского района, — отметил глава города Сочи Алексей Копайгородский.

В поликлинике по улице Абрикосовой окончен монтаж модульного здания КТ. Современный компьютерный томограф доставлен в сочинский микрорайон Макаренко по решению Министерства здравоохранения Кубани.

В городской больнице № 3, что в Хостинском районе кабинет компьютерной томографии разместился в пристройке. Оно находится за стеной основного здания, благодаря чему сюда будут быстро транспортировать пациентов с тяжелыми формами внебольничной пневмании. Здесь установлен и современный цифровой рентген-аппарат. За рабочую смену отделение принимает около 20 человек.

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